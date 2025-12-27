
Mahbub Ali Zaki News
Dhaka Capitals assistant coach rushed to ICU after collapsing before BPL match

Amid the festive atmosphere ofthe Bangladesh Premier League (BPL), a moment of deep concern struck onThursday as Dhaka Capitals’ assistant coach Mahbub Ali Zaki fell seriously illj

BPL 2026: Dhaka Capitals assistant coach Mahbub Ali Zaki hospitalised before match

Dhaka Capitals' BangladeshPremier League (BPL) campaign got underway against Rajshahi Warriors, butmoments before the match, concern overshadowed the build-up as the team'sassistan

