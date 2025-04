Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals IPL 2025 Match 42, Dream 11 Prediction, Fantasy Cricket

The Royal Challengers Bengaluru (RCB) will play the Rajasthan Royals (RR) in the 42nd match of the 2025 Indian Premier League (IPL) on Thursday, April 24, at the M Chinnaswamy Stad